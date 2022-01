Lavoro Sicilia, Autogrill assume under 30: come candidarsi

Lavoro Sicilia: Autogrill assume giovani under 30 con voglia di lavorare e mettersi in gioco presso uno degli 11 punti vendita presenti nell'Isola.

Lavoro Sicilia: in arrivo importanti opportunità lavorative nell’Isola. Infatti, al via “Campus Autogrill”, si tratta dell’iniziativa promossa da Autogrill, il primo operatore al mondo che si occupa di servizi di ristorazione per chi viaggia lungo le autostrade. Tuttavia, il bando prevede l’assunzione di giovani under 30 in Sicilia dove l’azienda è presente con 11 punti vendita.

Lavoro Sicilia: Autogrill cerca under 30

L’offerta di lavoro è indirizzata ai giovani under 30 con tanta voglia di mettersi in campo e fruttare nel lavoro richiesto. L’iniziativa prevede l’assunzione di 40 giovani che verranno formati, prima di iniziare nel concreto, attraverso lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno nelle città di Catania e Palermo.

Alla fine del corso, tuttavia, per il lavoro Sicilia negli autogrill si dovrà sostenere un esame che prevederà l’assunzione a tempo determinato dalla durata di sei mesi presso alcuni dei punti vendita presenti in Sicilia. Successivamente poi un percorso di apprendistato professionalizzante da Responsabile del Servizio, della durata di due anni per un numero selezionato di giovani promesse.

Offerte di lavoro Sicilia: come candidarsi

Per potersi candidare all’offerta proposta da Autogrill, per poter lavorare in uno degli 11 punti vendita della regione Sicilia, bisognerà andare sul sito Autogrill, nella sezione lavora con noi, e compilare il form con l’offerta interessata inviando anche il proprio curriculum vitae.

Il tour promosso da Autogrill in Sicilia

Il tour per promuovere il lavoro negli Autogrill è iniziato ieri 17 gennaio a Palermo presso Villa Risio. Contestualmente è iniziato anche il tour nel territorio siciliano a bordo del Camper Autogrill che toccherà diverse piazza siciliane (Palermo, Castelbuono e Modica). Il tour ha lo scopo di portare informazione agli studenti degli istituti professionali, per fornirgli uno strumento di orientamento utile per il loro percorso formativo e far conoscere le modalità di inserimento nel mondo del lavoro offerte dal Campus, testimoniando la costante attenzione dell’azienda nei confronti del mondo giovanile.

Le tappe del tour

Il tuor di Autogrill avrà diverse tappe: