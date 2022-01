Covid, in Sicilia casi dimezzati ma ancora tanti ricoveri

In Sicilia il Covid sta rallentando. Infatti, secondo il bollettino del Ministero della Salute i casi registrati durante la giornata di ieri sono dimezzati rispetto al giorno prima.

In Sicilia, la curva dei contagi è lentamente in discesa rispetto alle settimane precedenti. Tuttavia, nell’ultimo bollettino reso noto dal Ministero della Salute, i contagi registrati nella giornata di ieri sono dimezzati rispetto al giorno precedente. Infatti, nella giornata di ieri sono stati registrati 4.037, a fronte di 24.549 tamponi effettuati e nella giornata precedente invece ammontavano a 8.521, a fronte di 47.578 tamponi effettuati. Le vittime, registrati durante la giornata di ieri salgono a 23 e il tasso di positività è in discesa da 17,9% a 16,4%.

Invece, sul fronte ospedaliero la situazione non è delle migliori, in 1.392 sono ricoverati con sintomi, 44 in più rispetto al giorno precedente e 170 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto al giorno prima.

Nel dettaglio, i nuovi positivi registrati nell’ultima settimana sono 73.163 cioè il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono invece 1516 di cui 168 in terapia intensiva. Infatti, rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 255 unità e i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 30 unità. Questa situazione sta facendo salire la pressione negli ospedali dove al momento non sono più disponibili posti letto nei reparti Covid. “Abbiamo molti pazienti senza polmonite – spiega il Primario del Pronto Soccorso Covid del Cervello di Palermo – ma con comorbilità. Le richieste sono continue. In questi giorni abbiamo fatto tanti ricoveri e quindi il turn over è rallentato”.

Nonostante la situazione Covid in Sicilia, prosegue anche la campagna di vaccinazione soprattutto tra i più piccoli. Infatti, in Sicilia, le dosi somministrate in un mese alla fascia 5-11 anni ammontano a 67.440 su una platea di 309.928 utenti. Al momento copertura raggiunta è del 20% rispetto ad una media nazionale del 23,9%. Inoltre, in Sicilia, 1.799 pazienti sono guariti dal Covid grazie agli anticorpi monoclonali.