Concorsi Difesa 2022, 2750 posti per Allievi: il primo bando

Concorsi Difesa 2022 per 2.750 allievi in scuole e accademie delle forze armate. Il primo bando riguarda 444 allievi, da Esercito a Carabinieri. I dettagli.

Concorsi Difesa per ben 2.750 posti come Allievi in vari corpi delle forze armate. La Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio riporta il primo annuncio per i posti a disposizione in scuole e accademie previsti dalla Legge di Bilancio. Vediamo, nel dettaglio, come sono suddivisi i posti a disposizione e le principali informazioni per candidarsi.

Concorsi Difesa: tutti i posti disponibili nelle Forze Armate

I concorsi difesa per gli Allievi nei vari corpi delle Forze Armate riguarderanno, nel dettaglio: 1.015 posti per Allievi Ufficiali delle accademie dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, 873 posti per gli Allievi delle scuole Sottufficiali e 862 per gli Allievi delle scuole militari.

A loro volta, i posti per ufficiali, sottufficiali e scuole militari sono divisi come segue.

Forze Armate concorsi – Allievi Ufficiali

n. 300 posti – Esercito;

n. 307 posti – Marina;

n. 287 posti – Aeronautica;

n. 121 posti – Carabinieri.

Concorsi Arma – Allievi Sottufficiali

n. 264 posti – Esercito;

n. 300 posti – Marina;

n. 309 posti – Aeronautica.

Concorsi della difesa – Scuole militari

n. 540 posti – Esercito;

n. 192 posti – Marina;

n. 130 posti – Aeronautica.

Concorsi Difesa 2022: i bandi

Ciascun concorso Difesa è subordinato alla pubblicazione da parte del Ministero competente, che avverrà nel corso del 2022. Per entrare nelle scuole militari e nelle accademie per ufficiali e sottufficiali, quindi, bisognerà attendere che vengano indetti i concorsi per Allievi Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri 2022.

I bandi dei concorsi difesa verranno pubblicati nel corso dell’anno, ma sulla gazzetta ufficiale dell’11 gennaio è disponibile il primo avviso per l’ammissione al primo anno delle scuole e delle accademie per l’a.a. 2022/2023. Il bando si rivolge, nello specifico, a:

Esercito : concorso, per esami, per l’ammissione di 146 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare;

: concorso, per esami, per l’ammissione di 146 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare; Marina : concorso, per esami, per l’ammissione di 133 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale;

: concorso, per esami, per l’ammissione di 133 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale; Aeronautica : concorso, per esami, per l’ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica;

: concorso, per esami, per l’ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica; Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di 60 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

Tra i requisiti, viene richiesta ai partecipanti un’età compresa tra i 17 e i 22 anni e il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Maggiori dettagli al riguardo si possono trovare all’interno dell’avviso pubblicato in gazzetta ufficiale, di seguito allegato.