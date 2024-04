Concorso Marina Militare 2024: requisiti e prove

Concorso Marina Militare 2024: 191 posti disponibili. Tutti i dettagli riguardo il concorso bandito dal Ministero della Difesa.

Concorso Marina Militare 2024: il Ministero della Difesa ha bandito un concorso per 191 posti per Allievi Marescialli della Marina Militare 2024. La prova è aperta a militari e civili e prevede 170 posti nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 21 nel Corpo delle Capitanerie di Porto. Esistono 6 sotto-categorie in base alle proprie competenze: Noccheri; Specialisti del sistema di combattimento; Tecnici del sistema di combattimento; Specialisti del sistema di piattaforma; Noccheri di porto; e, infine, Servizio Sanitario.

Concorso Marina Militare 2024: requisiti

Di seguito i requisiti necessari per accedere al concorso:

Essere cittadini italiani;

Aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l’anno solare in cui è bandito il concorso, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari;

Godere dei diritti civili e politici;

Aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età;

Avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nelle Forze Armate;

Idoneità psico–fisica e attitudinale al servizio militare;

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione;

Non essere stati condannati per delitti non colposi;

Se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale;

Non essere sottoposti a misure di prevenzione;

Aver tenuto condotta incensurabile;

Non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

Aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Concorso Marina Militare 2024: le prove

Il concorso si articola in diverse fasi subito sotto riportate:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Verifica delle conoscenze culturali e intellettive: 100 quesiti a risposta multipla, ai quali bisognerà rispondere in 100 minuti, ripartiti come segue:

– 30 quesiti di matematica (trigonometria, algebra e geometria);

– 40 quesiti logico-deduttivi;

– 30 quesiti di conoscenza della lingua italiana.

– 30 quesiti di matematica (trigonometria, algebra e geometria); – 40 quesiti logico-deduttivi; – 30 quesiti di conoscenza della lingua italiana. Prova di lingua inglese: 60 quesiti a risposta multipla a cui rispondere in 45 minuti;

Prova psico-fisica;

Prova fisica;

Accertamenti attitudinali;

Valutazione titoli di merito;

Tirocinio presso la scuola sottufficiali della Marina: una scuola che valuterà le competenze necessarie per entrare a far parte delle forze armate.

Come presentare domanda

Si può presentare domanda esclusivamente per via telematica sul sito del Ministero della Difesa utilizzando le modalità SPID o CIE della propria carta d’identità dal 25 aprile fino al 24 maggio 2024.