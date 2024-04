Bonus caregiver 2024: cos’è e come richiederlo

Bonus caregiver 2024: ecco tutte le informazioni utili riguardanti questa nuova misura promossa dal governo in favore dei caregiver.

È arrivato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che disciplina il bonus caregiver 2024: il Bonus Caregiver 2024 è una misura strutturale di sostegno gestita da regioni e enti locali, che ha come obiettivo principale quello di fornire aiuto economico ai familiari che si dedicano all’assistenza di anziani, malati e disabili.

Nel testo il Governo specifica in particolare i dettagli del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, approvando altre risorse da destinare a queste misure: il Governo ha deciso di destinare nel 2024 ben 25.807.485 di euro a tale misura, di cui 2.113.633 euro per la Sicilia.

Bonus caregiver 2024: cos’è

Come intuibile dallo scopo della misura, è una misura destinata ai caregiver familiari che si occupano dell’assistenza di persone con disabilità, con particolare attenzione ai casi di disabilità gravissima. La priorità è data anche a interventi di accompagnamento per favorire la deistituzionalizzazione e il ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Saranno, comunque, Regioni e Comuni a definire i requisiti per i beneficiari del bonus attraverso bandi specifici avviati a livello locale.

Nello specifico, la gestione gestione del funzionamento del bonus caregiver 2024 affidato agli enti locali, avverà in questo modo:

verranno assegnate alle Regioni e, successivamente ai Comuni, somme per 25 milioni;

gli enti regionali e locali individueranno progetti specifici tramite i quali riconoscere il bonus. Ad esempio, potranno creare misure di assistenza, tramite erogazione di contributi di sollievo e assegno di cura, oppure bonus per prestazioni sanitarie, supporto psicologico e così via.

Una volta definiti i progetti, le Regioni e i Comuni interessati erogano dei bandi. Da qui, i caregiver familiari in possesso dei requisiti – che vengono specificati all’interno dei bandi stessi – possono presentare domanda.

Bonus caregiver 2024: come richiederlo

Il caregiver può ricevere aiuti per diversi interventi, tra cui assegni di cura, contributi di sollievo e bonus per prestazioni sociosanitarie.

L’importo del bonus caregiver, quindi, è variabile in base alla specificità del progetto e a quelli che sono i programmi della regione o del Comune di riferimento.

Bonus caregiver 2024: come presentare domanda

Chi voglia ottenere il bonus caregiver 2024 deve attendere il bando che il Comune o la Regione di appartenenza pubblicheranno nel corso dell’anno in merito ai progetti specifici che intendono avviare.

Di conseguenza, anche la scadenza per la presentazione della domanda per il bonus caregiver 2024 per i cittadini in possesso dei requisiti è variabile. Ogni bando regionale infatti, avrà una differente data di scadenza e delle tempistiche precise da rispettare.