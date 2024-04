Bonus bici 2024 Sicilia: cos’è e come richiederlo

Bonus bici 2024 Sicilia: riedizione dell'incentivo atto a migliorare la mobilità sostenibile. Tutte le informazioni a riguardo.

Bonus bici 2024 Sicilia: in Italia arriva il bonus bici 2024: un aiuto di tipo economico riconosciuto da Enti pubblici e Regioni per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, ma anche come strumento di benessere psico fisico. Le regioni: Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sicilia hanno manifestato interesse avviando le procedure.

Bonus bici 2024 Sicilia: di cosa si tratta

Nella maggior parte dei casi si tratta di un bonus riconosciuto tramite sconto o detrazione fiscale per l’acquisto di bici o altri prodotti correlati, come accessori o servizi legati alla ciclo mobilità. Un’altra modalità al vaglio della Pubblica amministrazione è quella dei voucher per l’acquisto di bici convenzionate e che rispettino gli standard ecologici previsti.

Le altre regioni

Le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania hanno già pubblicato un bando che definire le procedure e le modalità con le quali i cittadini possono richiedere il buono. La Sicilia e il Friuli Venezia Giulia non hanno ancora rese note le discipline alle quali attenersi per usufruire del buono.

Bonus bici 2024 Sicilia: la situazione

Per quel che concerne la Sicilia, è stato comunicato che verrà utilizzato il voucher come metodo di pagamento. Le bici elettriche stanno guadagnando tanta popolarità in Sicilia come alternativa di trasporto grazie alla loro eco-compatibilità e alla capacità di evitare il traffico urbano. La costruzione di piste ciclabili, sempre più diffuse nelle città siciliane, ha raggiunti ritmi molto elevati. Per incentivare l’acquisto delle bici, la Regione ha infatti messo in campo dei bonus e voucher bicicletta per i residenti della Sicilia.

La misura aveva visto la luce in passato e, dato il suo successo, la Giunta ha deciso di riconfermarla anche per il 2024. Per richiedere il bonus bici elettrica in Sicilia, è necessario cercare e acquistare un modello che rispetti gli standard richiesti dal bando regionale che sarà pubblicato. Poi, la Regione invierà sul conto corrente il contributo dovuto. Maggiori dettagli saranno disponibili una volta pubblicato il bando.