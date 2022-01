Vaccini Catania e provincia: gli orari degli hub aggiornati

Vaccini a Catania e provincia, ecco gli orari di apertura e di chiusura degli hub della provincia etnea e come vaccinarsi con prima, seconda dose o booster.

Mentre la variante Omicron continua a far salire il bollettino dei contagi, la Sicilia potenzia le proprie strutture vaccinali. Complice l’obbligo di vaccino per gli over 50 e il timore di un nuovo lockdown, in tutta Italia sono aumentate le richieste di prime e seconde dosi, ma anche della terza dose booster. A Catania e provincia sono attivi diversi hub vaccini, vediamo quali sono e gli orari di apertura e chiusura e dove si trovano i centri vaccinali. Per informazioni sui vaccini è possibile telefonare al numero verde della Regione 800 77 53 75.

Catania

A Catania è attivo come hub vaccini l’ex mercato ortofrutticolo di via Forcile. L’hub è attivo 7 giorni su 7 e, a partire dall’11 gennaio, per favorire la vaccinazione di un numero sempre maggiore di persone, rimarrà aperto fino a mezzanotte. Lo precisa una nota del commissario area Covid della città metropolitana di Catania, Pino Liberti.

L’hub vaccinale di via Forcile rimarrà aperto oltre le 20 fino alla mezzanotte per favorire la vaccinazione – da ieri obbligatoria – degli over 50, così come annunciato dal presidente Nello Musumeci. “Gli hub delle città metropolitane in Sicilia saranno aperti fino alle 24 per favorire la vaccinazione obbligatoria degli over 50“, ha infatti dichiarato il governatore.

“Agevolare le somministrazioni da ieri obbligatorie per questo target, rendere più fluidi i meccanismi e più efficiente il servizio sono gli obiettivi che non perdiamo di vista e che speriamo di raggiungere estendendo al più presto l’apertura notturna agli altri hub della provincia”, commenta il commissario Pino Liberti

Acireale

Ad Acireale l’hub vaccini attivo è il PalaTupparello, in via dello Stadio. L’hub è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 fino alle 20. Non è necessaria la prenotazione, ma è consigliato farla in modo da velocizzare il processo e agevolare gli operatori sanitari nel loro lavoro.

Misterbianco

A partire dall’11 gennaio, l’hub di Misterbianco “Centro Nelson Mandela” posto tra le vie Giuseppe Barone e Giovanni Longo è attivo con orario continuato, 7 giorni su 7, dalle 8 fino alle 20. Non è necessaria prenotazione.

“In sinergia con le autorità sanitarie – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro – abbiamo rafforzato il nostro Hub vaccinale al Mandela, che è uno dei più efficienti di tutta la provincia di Catania. Formulo un nuovo appello rivolto ai misterbianchesi e anche a tutti i cittadini del comprensorio: andiamo a vaccinarci tutti, per porre fine a una pandemia che purtroppo ci dà ancora filo da torcere. In particolare mi rivolgo – conclude il sindaco – ai cittadini che devono ancora effettuare la prima dose che è una fascia di popolazione gravemente esposta all’offensiva del Covid-19 e delle diverse varianti”.

Nel contempo l’Amministrazione comunale è pronta per ospitare la struttura permanente per eseguire lo screening della popolazione, soprattutto scolastica ed i tamponi evitando lunghissime file.

Sant’Agata Li Battiati

A Sant’Agata Li Battiati l’hub vaccinale è aperto con orario continuato dalle 8 alle 20 e 7 giorni su 7. Si trova in via A. Di Sangiuliano. Per vaccinarsi non occorre prenotazione, ma è comunque consigliata.

Caltagirone

Da lunedì 10 gennaio l’hub vaccinale di Caltagirone sarà aperto per l’intera giornata (8-20) e le inoculazioni saranno effettuate solo a coloro che si prenoteranno tramite il sito www.siciliacoronavirus.it. Ciò, come si spiega dallo stesso hub, per andare incontro al meglio alle esigenze dell’utenza, riducendo le file e i disagi.

L’hub di Caltagirone si trova in via delle Industrie ed è aperto 7 giorni su 7.

Bronte

L’hub vaccini di Bronte si trova in viale Catania ed è aperto 7 giorni su 7 a partire dalle 8. Sul sito del Comune, al momento, non risultano notizie sull’orario continuato.

In aggiornamento.