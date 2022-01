Calcio Catania va all’asta, pubblicato il bando: si parte da 1 milione di euro

Calcio Catania all'asta a partire da un milione di euro. Questa la cifra di partenza del bando pubblicato dal tribunale etneo. I dettagli e le scadenze.

Calcio Catania all’asta. Dopo il dichiarato fallimento da parte del tribunale etneo, la società va all’asta con una base di partenza di un milione di euro. Nella giornata di ieri, infatti, il tribunale di Catania ha pubblicato il bando per l’asta fallimentare. A partire dall’11 gennaio e fino alle ore 12 dell’11 febbraio gli interessati potranno presentare l’offerta con un rilancio minimo di 50mila euro.

L’udienza che verificherà le offerte ricevute e valuterà quella vincente si terrà l’11 febbraio stesso, alle 16. Nel bando del tribunale di Catania è stato messo in vendita il ramo aziendale calcistico della società “Calcio Catania s.p.a.“, composto da: contratti dei calciatori, struttura del settore giovanile, immobilizzazioni materiali, indumenti, merce dello store, targhe, coppe, trofei e due marchi registrati.

Inoltre, chi vincerà l’asta per la cessione del Calcio Catania dovrà far fronte ai debiti sportivi del club per una cifra complessiva pari a circa 3 milioni di euro. A questo si aggiungono anche i costi di gestione del Catania. I vincitori, infine, dovranno dare garanzie per la prosecuzione del campionato della squadra.