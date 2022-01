Covid, via a rilascio automatico del Green Pass ai guariti: come funziona

Buone notizie per i guariti dal Coronavirus: da oggi il Super Green pass verrà sbloccato più velocemente. Ecco come.

Guariti dal Coronavirus? Da oggi per questi soggetti il Super Green pass viene attivato, o riattivato, automaticamente dopo l’esito negativo di un tampone.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il Ministero della Salute ha optato per la modifica della relativa procedura fino ad ora in vigore. Di fatto, fino a ieri il Super Green pass veniva bloccato dopo l’accertata positività al Covid-19: per sbloccarlo occorreva che il medico di base, o in alternativa l’Asl, inserisse il certificato di avvenuta guarigione all’interno del sistema.

Tuttavia, di fronte alla più recente crescita dei contagi e ad un sistema messo in grave difficoltà, la modifica sarebbe apparsa necessaria.

Super Green pass: come funziona adesso?

Da oggi, per ottenere o riavere il Green pass rafforzato, i guariti dovranno ottenere il solo esito negativo del tampone. Quest’ultimo permetterà di sbloccare il Super Green pass, così come un esito positivo continuerà a bloccarlo. Le procedure, dunque, verranno nettamente velocizzate.

I tecnici del Ministero hanno proceduto con l’aggiornamento dell’algoritmo del sistema per fare in modo che, dopo la registrazione del tampone negativo, non avvengano ritardi nel rilascio della certificazione.

Secondo quanto riportato da Il Corriere, il Governo ha intanto annunciato che “il tampone negativo cartaceo è valido ai fini della certificazione di guarigione“.

Infine si esplicita che, a partire dal prossimo 1 febbraio, il Super Green Pass ottenuto con la guarigione dal Coronavirus avrà durata di 6 mesi.