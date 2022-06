Green Pass, da oggi cambiano le regole: per cosa non servirà più

Inizia il mese di giugno: l'Italia si appresta ad abbandonare gli ultimi obblighi ancora in vigore nell'ambito della lotta contro la pandemia da Coronavirus. Cosa cambia da oggi?

Giugno è arrivato, e porta con sé anche una serie di novità nell’ambito della lotta contro il Coronavirus, una costante da oltre due anni ormai. Da oggi, 1 giugno, e fino al prossimo 15 giugno, di fatto, decadranno gradualmente gli ultimi obblighi ancora in vigore: ma quali sono?

Green Pass: cosa cambia da oggi?

Si parta da oggi, 1 giugno 2022: dalla giornata odierna addio al Green Pass quasi ovunque. La certificazione verde, che nell’ultimo anno si è resa protagonista di molteplici discussioni e proteste e che fino a qualche settimana fa era indispensabile per la permanenza nei luoghi al chiuso (ad esempio, nei ristoranti), non servirà più a chi desidera entrare in Italia.

Permarrà invece, almeno fino al 31 dicembre, l’obbligo di certificazione per il personale sanitario e per coloro che si recano in ospedale o in RSA per fare una visita.

Cosa succede dal 15 giugno?

Ta le date più attese dagli italiani figura sicuramente quella del prossimo 15 giugno: sarà infatti l’ultimo giorno in cui sarà obbligatorio portare la mascherina FFP2 tanto in alcuni luoghi al chiuso (cinema, teatri, impianti sportivi) quanto sui mezzi di trasporto (aerei, treni, metropolitane e bus). Non solo: scadrà l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, militare, delle forze dell’ordine, del soccorso pubblico, degli istituti penitenziari e per coloro i quali lavorano nell’ambito della cyber security.

Unica eccezione: la mascherina a scuola. Tema ampiamente discusso, fino alla fine dell’anno scolastico (e dunque anche durante gli esami finali) studenti e personale scolastico dovranno necessariamente indossarla. Tuttavia, anche quest’obbligo va verso la sua naturale scadenza: con l’estate, dunque, gli italiani tornano a vivere quel clima di normalità da tempo agognato, nella speranza che le restrizioni non tornino più in vigore.