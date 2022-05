Coronavirus Sicilia, oltre 2700 nuovi casi: il bollettino

Coronavirus Sicilia: tutti gli aggiornamenti su positivi, vittime, ricoveri e guariti, estrapolati dall'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Ultimi aggiornamenti live Sicilia sul Coronavirus. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute riferisce di 2.711 nuovi positivi al Coronavirus, registrati nel corso delle ultime 24 ore nell’Isola.

I tamponi processati ammontano a 19.404 mentre il tasso di positività passa dal 7,6%, registrato ieri, all’attuale 14%.

Si riferisce, inoltre, di 6.755 nuovi guariti e di 7 ulteriori vittime.

E per quanto riguarda il fronte ricoveri? Il nuovo bollettino indica 531 ricoverati, 2 in più rispetto alle scorse 24 ore. In terapia intensiva i ricoverati sono 24, 3 in più rispetto a ieri.

I dati per provincia

La Sicilia è attualmente la quarta Regione in Italia per numero di nuovi contagi. Ecco i nuovi casi, suddivisi a livello provinciale: