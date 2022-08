Covid Sicilia, tasso di positività al 10% e oltre 3mila guariti nell’Isola

Covid Sicilia: il tasso di positività nell'Isola è sceso al 10% e sono più di 3mila i guariti dal Covid. I dati dell'ultimo bollettino giornaliero del Ministero della Salute.

Covid Sicilia: segnali di speranza arrivano dall’ultimo bollettino giornaliero del Ministero della Salute a proposito dell’andamento dei contagi da Coronavirus. Infatti, il tasso di positività nell’Isola è sceso dal 15 al 10% e oltre 3mila persone sono guarite dal virus o sono state dimesse dall’ospedale in cui erano ricoverate a causa del Covid.

Per quanto riguarda gli altri dati, l’incremento giornaliero dei contagi è di 1.266 nuovi positivi, di gran lunga minore rispetto ai 2.042 di ieri. Tuttavia, bisogna considerare che oggi è lunedì e che nel weekend vengono sempre processati meno tamponi. Gli attuali positivi in Sicilia sono 170.966 mentre i contagiati in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 1.559.192 persone. Purtroppo, si registrano ancora dei decessi a causa del Covid: nell’ultimo bollettino, sono 18 le persone che non sono riuscite a superare la malattia in Sicilia.

Infine, per quanto riguarda i dati per provincia, in Sicilia continuano a spiccare Catania e Palermo per numero di casi. Infatti, nella città etnea si registra un incremento di 527 nuovi positivi, mentre a Palermo i nuovi casi sono 443. Seguono le altre province: Messina con 404 positivi, Trapani con 157 nuovi casi, Agrigento con 126 nuovi positivi, Enna che raggiunge quota 99 nuovi contagiati, Siracusa con 81 nuovi casi, Ragusa con 71 nuovi positivi e chiude Caltanissetta con 68 nuovi casi registrati.