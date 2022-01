Catania, spacciava nel negozio della madre: arrestato 19enne

Ieri, nel tardo pomeriggio, è stato arrestato un 19enne dalla Polizia. Il giovane era in possesso di oltre un chilo di marijuana.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18:30, la polizia ha arrestato un giovane ragazzo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto presso un esercizio commerciale nella zona di Librino, a seguito di una segnalazione di attività illegale.

Gli agenti hanno identificato e arrestato un 19enne, figlio della titolare del negozio, per il possesso di diverse buste contenenti una sostanza stupefacente (marijuana) dal peso complessivo di 1.3 chili.

Inoltre, sono state rinvenute 212 dosi già confezionate e pronte per lo smercio; bilancini di precisione per la pesatura della sostanza stupefacente e altri oggetti idonei al confezionamento della stessa. Il P. M. ha deciso di affidare gli arresti domiciliari al 19enne, in attesa dell’udienza di convalida.