Covid, in Sicilia +15.191 contagi nel weekend: i bollettini

Il primo bollettino di contagi del 2022 registra un nuovo record a Palermo e provincia: si sono toccati i 1.595 positivi in sole 24 ore.

In tutta l’isola, comunque, ci sono 762 persone ricoverate nei reparti ospedalieri non gravi (+13 rispetto a venerdì) e 102 in terapia intensiva (+4) dove ci sono 7 nuovi ingressi. I decessi comunicati, invece, sono 12, di cui 3 sono riferiti a venerdì, 8 a giorno 30 e 1 al 29 dicembre.

Bisogna però anche tener conto dei guariti, che sono 569.

I contagi sono così divisi per provincia:

Palermo: +1.595;

Catania: +1.242 ;

; Messina: +607;

Siracusa: +488;

Trapani: +349;

Ragusa: +243;

Caltanissetta: +525;

Agrigento: +281;

Enna: +435.

Domenica 2 gennaio

Ieri, domenica 2 gennaio, sono stati registrati 3.964 nuovi casi di contagi in Sicilia, su 22.832 tamponi processati, con un tasso di positività che sale al 17%.

Al momento, in Italia l’isola è al sesto posto per contagi e da oggi è ufficialmente in zona gialla.

I positivi sono attualmente 51.296, con un aumento di 3.531 casi. Inoltre, 420 sono i guariti, mentre le vittime sono 13 e portano il totale dei decessi a 7.527.

I ricoverati sono invece 918, con 48 casi in più rispetto a sabato ed in terapia intensiva sono 107. Stavolta è Catania ad essere la provincia con più contagi; di seguito i contagi divisi nelle singole province: