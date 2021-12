Grave incidente sulla Catania-Siracusa: auto vola giù da viadotto

Incidente stradale sulla Catania-Siracusa. A causa di un tamponamento a catena un'auto è finita giù da un viadotto. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, Anas e l'elisoccorso.

Il 2021 si conclude con altro sangue per le strade siciliane, dopo gli incidenti della settimana scorsa. Alle otto di questa mattina, 31 dicembre, a causa di un tamponamento a catena una delle auto coinvolte nel sinistro è volata giù da un viadotto. L’incidente sarebbe avvenuto al km 20,100 dell’autostrada Catania-Siracusa, nei pressi di Melilli.

Le auto coinvolte, secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, ancora sul posto per deviare e far fluire il traffico al meglio possibile, sono state 6: per cause ancora da spiegare, una di esse è stata impattata tanto violentemente da finire giù dal viadotto “Veneziano“. Per questo motivo, oltre all’intervento dell’ANAS, che sta lavorando sul regolare ripristino del traffico autostradale, si è reso necessario quello dell’elisoccorso.

In aggiornamento.