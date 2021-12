Incidente mortale sulla Catania-Siracusa: vittima precipita da viadotto

Incidente mortale sull'autostrada Catania-Siracusa, all'altezza dello svincolo per Melilli dopo un tamponamento a catena. Otto vetture coinvolte e tre feriti.

È stata identificata la vittima dell’incidente stradale avvenuto stamattina sulla Catania-Siracusa. Si tratta di Stefano Amoruso, 50 anni, originale di Acireale. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza dello svincolo per Melilli, durante un tamponamento a catena che ha coinvolto diverse vetture. Tre le persone rimaste ferite in maniera non grave che si trovavano all’interno delle auto coinvolte nell’incidente.

Le auto che hanno creato il maxi-tamponamento sono quattro, ma i veicoli coinvolti che viaggiavano in direzione Siracusa sono otto in totale. Nel violento impatto Amoruso è stato sbalzato fuori dall’auto, che non è precipitata, come era stato reso noto in un primo momento, ed è finito nelle campagne sotto il viadotto. Scena drammatica si è presentata ai vigili del fuoco con due auto accartocciate. Inutile l’intervento dell’elisoccorso. La polizia stradale è intervenuta per i rilievi e regolare il traffico, inizialmente bloccato da Lentini ad Augusta.