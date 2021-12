Covid, in Sicilia al via “dose booster” per over 16: come prenotare

In Sicilia, al via dose booster per over 16. Di seguito tutte le info utili su chi potrà ricevere il vaccino e come effettuare la prenotazione.

In Sicilia via libera alla dose booster per gli over 16 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi. Tutti gli over 16 potranno recarsi presso gli hub vaccinali senza prenotazione e richiedere di essere vaccinati con la dose booster, corrispondente alla terza dose oppure effettuare la prenotazione sul sito messo a disposizione dal Ministero della Salute.

Inoltre, potranno ricevere la terza dose, anche i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni che rientrano nella categoria fragili.