Terremoto nel Catanese di magnitudo 3.1: oltre 20 scosse da ieri

Terremoto avvertito a Catania e provincia di magnitudo 3.1. Dalla serata di ieri, i sismografi hanno rilevato oltre 20 scosse di diverse intensità.

Ancora una scossa di terremoto avvertita distintamente a Catania e provincia nelle prime ore di stamattina. I sismografi dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, segnalano un terremoto di magnitudo 3.1 registrato a 7km da Motta Sant’Anastasia alle 7:14 di oggi, venerdì 24 dicembre, a una profondità di 10km.

Come già avvenuto nella serata di ieri, anche in questo caso il sisma di intensità maggiore è stato preceduto e seguito da uno sciame di scosse di minore entità: di 2.0 alle 6:43 e di 2.1 alle 7:29. L’epicentro sarebbe ancora il medesimo, nei dintorni di Motta Sant’Anastasia.

Alle ore 23:00 di ieri sera sono state poco più di 20 le scosse di terremoto registrate nell’hinterland della provincia di Catania, la maggiore di magnitudo 4.3. Le altre scosse hanno registrato un’intensità variabile, da magnitudo 2.4 a magnitudo 3.3.

Il terremoto di ieri è stato avvertito distintamente in tutta la Sicilia orientale e in particolare nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, ma non sono stati registrati danni a cose o persone.