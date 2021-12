Terremoto di magnitudo 4.3 in provincia di Catania: gli aggiornamenti dell’INGV

Forte scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa in provincia di Catania. Gli aggiornamenti dell'ingv.

Forte scossa di terremoto segnalata pochi minuti fa, intorno alle 22:33, in provincia di Catania. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’INGV, segnala una magnitudo di 4.3. L’epicentro sarebbe in prossimità di Motta Sant’Anastasia, a una profondità di 11km. La scossa più intensa era stata preceduta nei minuti precedenti da uno sciame sismico di minore intensità in prossimità della stessa zona

La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la provincia e anche nelle province limitrofe. Per il momento non si segnalano danni a cose o persone.