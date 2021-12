Stasera in TV: il classico natalizio “Una poltrona per due” e non solo

In occasione della Vigilia di Natale, la programmazione prevede alcuni film di Natale e non solo. Ecco alcune proposte per passare una serata in compagnia.

Il mio valzer di Natale [Rai2, ore 21:20]: Avery viene lasciata dal fidanzato un mese prima del suo matrimonio da favola in stile natalizio. Decide comunque, di seguire le lezioni di ballo che aveva prenotato in vista delle sue nozze.

Una poltrona per due [Italia1, ore 21.30]: Due anziani soci fanno una scommessa: trasformare un barbone qualsiasi in manager di successo, e trasformare l’attuale manager di successo in un barbone. Dopo aver raccolto un ladruncolo truffatore che vive sulle strade i due incastrano il manager della loro impresa fino a farlo arrestare.

La cena di Natale [Rai Movie, ore 21.10]: Mentre il Natale si avvicina, a Polignano a Mare tutti sono più agitati del solito. La più sconvolta è Matilde che riceve un anello con smeraldo da don Mimì, suo marito, ‘colpevole’ di averla troppo trascurata negli ultimi tempi. L’obiettivo di Matilde è sfidare davanti a tutti la consuocera Ninella, il grande amore di gioventù di suo marito.

Peter Pan [Rai4, ore 21.20]: Wendy Darling racconta ai due fratellini più piccoli le storie che hanno per protagonista Capitan Uncino, il mitico pirata che non ha paura di nulla. Il padre di Wendy ha deciso che è tempo che Wendy lasci da parte le favole e cresca. Ma anche Peter Pan adora le storie che la fanciulla racconta e viene appositamente ad ascoltarle.