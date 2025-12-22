Programmazione Disney Natale 2025: La magia del Natale in TV, un rituale per famiglie e studenti. Ogni anno, con l’arrivo del Natale, la televisione si trasforma in un vero e proprio catalizzatore di emozioni. Rai, Mediaset e Sky propongono programmi studiati per coinvolgere grandi e piccini, dai classici intramontabili ai remake in live action, fino alle prime visioni più recenti.

Questi film non sono semplici intrattenimenti: rappresentano un momento rituale, capace di unire generazioni diverse attorno al calore di un divano, con una cioccolata calda o snack a tema. Per molti studenti fuorisede o giovani che trascorrono le Feste lontani dalla famiglia, questi appuntamenti diventano anche un’occasione di connessione emotiva e sociale.

Attraverso le storie dei film natalizi, si rivivono valori universali come l’amicizia, il coraggio e la solidarietà, mentre si creano ricordi condivisi che, nel tempo, diventano parte integrante delle tradizioni familiari e personali. La magia del Natale 2025 in TV non risiede solo nelle luci e nelle musiche, ma nel potere di queste narrazioni di stimolare riflessione, empatia e calore umano in chi guarda.

Programmazione Disney Natale 2025

La programmazione televisiva per il Natale 2025 è ricca e variegata, pensata per soddisfare gusti diversi e garantire momenti di svago e magia per tutta la famiglia. Ecco la lista completa dei film e dei cartoni animati da non perdere in Tv:

Lunedì 22 dicembre: “Uno Rosso”; Rai2, 21.00 (1a TV)

“Uno Rosso”; Rai2, 21.00 (1a TV) Lunedì 22 dicembre: “Tutti insieme appassionatamente”; Rai3, 21.20

“Tutti insieme appassionatamente”; Rai3, 21.20 Mercoledì 24 dicembre: Classici Disney – Rai2, 21.00 (Il Canto di Natale di Topolino, L’albero di Natale di Pluto, Paperino, l’inverno e gli orsi)

Classici Disney – Rai2, 21.00 (Il Canto di Natale di Topolino, L’albero di Natale di Pluto, Paperino, l’inverno e gli orsi) Mercoledì 24 dicembre: “Zootropolis”; Rai2, 21.45

“Zootropolis”; Rai2, 21.45 Mercoledì 24 dicembre: “Una scatenata dozzina” (2003); Rai2, 23.35

“Una scatenata dozzina” (2003); Rai2, 23.35 Mercoledì 24 dicembre: “Big”; Rai2, 1.20

“Big”; Rai2, 1.20 Giovedì 25 dicembre: Classici Disney; Rai2, 21.00 (I nipoti di Paperino, La festa di Pluto, Paperino e la goccia, Le esercitazioni di Pippo, Pluto postino, Ape di guardia)

Classici Disney; Rai2, 21.00 (I nipoti di Paperino, La festa di Pluto, Paperino e la goccia, Le esercitazioni di Pippo, Pluto postino, Ape di guardia) Giovedì 25 dicembre: “Il ritorno di Mary Poppins”; Rai2, 21.45

“Il ritorno di Mary Poppins”; Rai2, 21.45 Giovedì 25 dicembre: “Il ritorno della scatenata dozzina” (2003), Rai2, 0.05

“Il ritorno della scatenata dozzina” (2003), Rai2, 0.05 Giovedì 25 dicembre: “Soul”; Rai3, 21.45 (1a TV)

“Soul”; Rai3, 21.45 (1a TV) Venerdì 26 dicembre: “Pretty Princess”; Rai1, 16.40

“Pretty Princess”; Rai1, 16.40 Venerdì 26 dicembre: Classici Disney; Rai2, 21.00 (Paperino sonnambulo, Topolino giardiniere, Casa dolce casa, Disastri in cucina, Pattinare che passione, Tutti a tavola)

Classici Disney; Rai2, 21.00 (Paperino sonnambulo, Topolino giardiniere, Casa dolce casa, Disastri in cucina, Pattinare che passione, Tutti a tavola) Venerdì 26 dicembre: “La bella e la Bestia” (2017); Rai3, 21.45

“La bella e la Bestia” (2017); Rai3, 21.45 Venerdì 26 dicembre: “Principe azzurro cercasi”; Rai1, 0.05

“Principe azzurro cercasi”; Rai1, 0.05 Venerdì 26 dicembre: “Un ciclone in casa” (2003); Rai2, 0.00

“Un ciclone in casa” (2003); Rai2, 0.00 Venerdì 26 dicembre: “I Mitchell contro le macchine”; Rai2, 1.55

“I Mitchell contro le macchine”; Rai2, 1.55 Domenica 28 dicembre: “L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri”; Rai Gulp, 20.30

“L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri”; Rai Gulp, 20.30 Lunedì 29 dicembre: “Space Jam”; Italia 1, 13.55

“Space Jam”; Italia 1, 13.55 Lunedì 29 dicembre: “Vita da gatto”; Rai3, 21.20

“Vita da gatto”; Rai3, 21.20 Martedì 30 dicembre: “La casa dei fantasmi”; Rai2, 21.20

“La casa dei fantasmi”; Rai2, 21.20 Martedì 30 dicembre: “Mamma ho perso l’aereo”; Italia 1, 21.20

“Mamma ho perso l’aereo”; Italia 1, 21.20 Mercoledì 31 dicembre: “Lilli e il Vagabondo” (1955); Rai2, 21.20

“Lilli e il Vagabondo” (1955); Rai2, 21.20 Mercoledì 31 dicembre: “Jumanji; The next level”; Rai2, 22.45

“Jumanji; The next level”; Rai2, 22.45 Mercoledì 31 dicembre: “Il mistero della casa del tempo”; Rai2, 0.50

“Il mistero della casa del tempo”; Rai2, 0.50 Giovedì 1° gennaio: “Lassie torna a casa”; Rai1, 17.05

“Lassie torna a casa”; Rai1, 17.05 Giovedì 1° gennaio: “Biancaneve e i sette nani” (1937); Rai1, 21.30

“Biancaneve e i sette nani” (1937); Rai1, 21.30 Giovedì 1° gennaio: “Jurassic Park – La rinascita”; Sky Cinema Uno, 21.15

“Jurassic Park – La rinascita”; Sky Cinema Uno, 21.15 Giovedì 1° gennaio: “Biancaneve” (2012); Rai1, 23.10

“Biancaneve” (2012); Rai1, 23.10 Venerdì 2 gennaio: “Lassie – una nuova avventura”;Rai1, 17.05

“Lassie – una nuova avventura”;Rai1, 17.05 Venerdì 2 gennaio: “Crudelia”; Rai2, 21.30 (1a TV)

“Crudelia”; Rai2, 21.30 (1a TV) Sabato 3 gennaio: “Tom & Jerry” – Italia 1, 14.15

“Tom & Jerry” – Italia 1, 14.15 Sabato 3 gennaio: “Il Giro del Mondo in 80 Giorni” (2004); TV2000, 21.10

“Il Giro del Mondo in 80 Giorni” (2004); TV2000, 21.10 Sabato 3 gennaio: “Il ragazzo che diventerà re”; Italia 1, 23.10

“Il ragazzo che diventerà re”; Italia 1, 23.10 Lunedì 5 gennaio: “Il ragazzo e l’airone”; Rai3, 21.20

“Il ragazzo e l’airone”; Rai3, 21.20 Martedì 6 gennaio: “Genitori in trappola”; Rai2, 21.30

“Genitori in trappola”; Rai2, 21.30 Martedì 6 gennaio: “Togo – Una grande amicizia”; Rai2, 22.45

“Togo – Una grande amicizia”; Rai2, 22.45 Martedì 6 gennaio: “The Land of Dreams”, Rai3, 21.20 (1a TV)

“The Land of Dreams”, Rai3, 21.20 (1a TV) Martedì 6 gennaio: “La Befana vien di notte”; Rai Movie, 21.10

“La Befana vien di notte”; Rai Movie, 21.10 Martedì 6 gennaio: “La Befana vien di notte 2 – Le origini”; Rai Movie, 22.50.

Come vivere la maratona natalizia perfetta

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, in questo Natale 2025, gli studenti possono trasformare le serate in veri e propri momenti di festa: preparare snack o cioccolata calda a tema Disney, creare un angolo con luci e decorazioni, invitare amici e colleghi a partecipare a maratone e commentare insieme i messaggi dei film.

Organizzare un calendario dei film permette di seguire le prime visioni e non perdere titoli cult, mentre dedicare almeno una serata al mese di dicembre alla visione dei classici aiuta a staccare da studio e lavoro, rigenerando mente e corpo. Questo approccio trasforma il semplice guardare un film in un vero e proprio percorso di benessere emotivo, capace di rafforzare le relazioni e la consapevolezza personale