Natale 2021 al cinema, i film da non perdere per le feste

La magia del Natale dietro al grande schermo è un'ottima scelta. Tanti e molto vari i titoli in programma per questo Natale 2021.

Natale al cinema? Perché no, le giornate durante le vacanze natalizie sembrano allungarsi e se si è stufi di giocare a carte un’ottima idea potrebbe essere andare al cinema e godersi la pace di una sala al buio dove i sogni e la fantasia prendono forma. Questo Natale porta con sé interessanti titoli per tutte le età e, se nulla al mondo vi convincerebbe a perdere il cenone la sera del 25, i film in programma nelle sale di Catania e dintorni potrebbero essere una valida scelta per come passare la sera del 26 dicembre.

Ecco, quindi, alcuni film da non perdere per passare un vero “Natale al Cinema“:

Diabolik: eroe del famoso fumetto dell’italiana Angela Giussani. Le avventurose vicende di Diabolik, un ladro spietato, in una Milano anni ’60, che si scaglia contro banche, famiglie benestanti e persone che si sono arricchite in modo illecito, derubandole senza pietà.

Encanto: Tra i colori sgargianti della Colombia c’è un luogo incantato tra le montagne chiamato Encanto. Qui, in una casa magica, vive la straordinaria famiglia Madrigal dove tutti hanno poteri magici.

Sing 2: gli animali canterini più simpatici del cinema ritornano per lanciare un abbagliante spettacolo teatrale. L’unico problema è che Buster Moon deve convincere la solitaria stella del rock a unirsi a loro.

Chi ha incastrato Babbo Natale? Immancabile l’opzione comica italiana per il Natale 2021. Il napoletano Roberto Siani torna al cinema con titolo tutto natalizio e con un cast che è una garanzia, a partire da Cristian De Sica.

West side story: diretto da Steven Spielberg, tratto dall’omonimo musical di Leonard Bernstein, è il secondo adattamento cinematografico del musical dopo il film del 1961. Sullo sfondo di guerriglie tra due band rivali, i Jets di New York e gli Sharks di Porto Rico, nasce una storia d’amore tra due dei loro componenti. Una sorta di rivisitazione del celebre Romeo e Giulietta.