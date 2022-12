Netflix, film di Natale 2022: i titoli da non perdere durante le feste

Le festività di Natale sono alle porte. Cosa c'è di meglio di guardare un bel film di Natale sul divano davanti al caminetto? Ecco alcuni titoli.

Le festività natalizie sono ormai alle porte. Cosa c’è di meglio di guardare un bel film di Natale comodamente sul divano di casa propria gustando una tisana o una cioccolata calda mentre piove e fa freddo? Ecco alcuni titoli imperdibili su Netflix.

Falling for Christmas

Un’ereditiera molto viziata (Lindsay Lohan), fidanzata di recente, resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un’amnesia totale e finisce sotto le cure dell’affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della figlia nei giorni che precedono il Natale.

Odio il Natale

La protagonista è un volto amato dagli spettatori, Pilar Fogliati. La giovane attrice interpreta Gianna alle prese con la ricerca dell’amore nel momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Tutti amano le feste natalizie tranne lei perché è il periodo in cui ci si riunisce con la famiglia, pronta a fare mille domande, soprattutto quelle che riguardano la vita sentimentale. Proprio come succede alla protagonista della storia. Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ha 24 giorni per scoprire chi sarà il suo accompagnatore. Ventiquattro giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche.

Natale a tutti i costi (dal 19 dicembre)

Christian De Sica e Angela Finocchiaro sono due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, per avere tutta la famiglia riunita per il pranzo di Natale, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l’intera famiglia.

Il diario segreto di Noel

Tratta dal romanzo di Richard Paul Evans, questa rom-com intreccia il destino di Rachel (Barrett Doss di Station 19), una giovane donna alla ricerca della madre mai conosciuta, e quello di Jacob (Justin Hartley di This Is Us), uno scrittore di successo alle prese con la recente perdita di un genitore con cui non aveva un grande rapporto. A quanto pare nella casa d’infanzia di lui lavorava la mamma di lei e questa vicinanza forzata tra i due porta alla luce relazioni interrotte e desideri spezzati. L’atmosfera delle feste, però, rende tutto magico e romantico.

Pinocchio

Il gioiellino di Guillermo Del Toro riscrive in stop motion la favola di Collodi con un taglio moderno, visionario e originale. Il burattino di legno è creato dal falegname Geppetto per sopperire al dolore del lutto per la perdita di un figlio, ma la situazione assume subito una piega inattesa.

Qualcuno salvi il Natale

È un’avventura natalizia che racconta la storia di Teddy (Judah Lewis) e Kate Pierce (Darby Camp), fratello e sorella che, nel tentativo di fare una fotografia a Babbo Natale (Kurt Russell), si ritrovano catapultati in un viaggio inatteso. Dopo aver aspettato Babbo Natale al varco, s’intrufolano nella sua slitta, causano un incidente e per poco non rovinano il Natale. Nel corso di una pazza notte, Kate e Teddy collaborano dunque con un Babbo Natale molto particolare e con i suoi elfi per salvare l’amata ricorrenza prima che sia troppo tardi. Di questo film è poi stato realizzato un sequel nel 2020 dal titolo Qualcuno salvi il Natale 2.

Natale tutti i giorni

Dal 20 dicembre 2022 è disponibile su Netflix il film natalizio Natale tutti i giorni. Si tratta di una commedia commovente con i due attori Mauricio Ochmann e Ana Brenda Contreras. La pellicola vede protagonista lo scontroso Chuy, il quale quando si sveglia scopre di aver vissuto un anno intero ma ricorda solo il giorno di Natale e questo accade ogni anno a causa di un incantesimo.

Baby Boss: Un Natale speciale

È uno speciale natalizio di 45 minuti disponibile su Netflix dal 6 dicembre 2022. La trama vede Baby Boss scambiarsi accidentalmente con uno degli Elfi di Babbo Natale. Il protagonista resta così bloccato al Polo Nord.

Natale con te

Cercando ispirazione per un brano natalizio, una pop star realizza il desiderio di una giovane fan di incontrarla per le feste e ottiene anche una chance di trovare il vero amore.