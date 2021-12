Film di Natale Prime Video 2021: i titoli da vedere

Film di Natale Prime Video 2021: sono diversi i classici da vedere in questo periodo di feste e la piattaforma streaming di Amazon ne ha selezionati diversi.

Film di Natale Prime Video 2021 – Anche se la pandemia ha reso le festività natalizie degli ultimi due anni diverse da tutto quello a cui si era abituati, quello che non manca mai in questo periodo sono senza dubbio i film di Natale. Infatti, tra titoli che sono stati ideati appositamente per questo periodo e altri che prevedono ambientazioni che riprendono anche il Natale, la lista è davvero infinita. La piattaforma streaming di Amazon ne mette in lista parecchi e, di seguito, vi forniamo una breve selezione.

E per coloro i quali volessero andare oltre la classica programmazione televisiva dei film Disney per il Natale 2021, le piattaforme di streaming sono di certo di supporto. Infatti, ognuna di queste ultime propone delle programmazioni o dei titoli più in generale che sono legati al periodo delle festività. Ecco quindi la lista dei film da non perdere su Amazon Prime Video per il Natale 2021.

Film di Natale Prime Video 2021: la lista

Tra classici intramontabili, film di animazione e i cosiddetti “cinepanettoni”, i film comici italiani ambientati nel corso del periodo natalizio. Ecco la lista dei film da vedere per Natale su Prime Video 2021.

Il Grinch (2000);

10 giorni con Babbo Natale;

Dickens – L’uomo che inventò il Natale;

Conciati per le feste;

Gremlins;

Una poltrona per due;

Il piccolo Lord;

Vacanze di Natale;

Il Grinch (2018);

La banda dei Babbi Natale;

The Family Man;

Indovina chi viene a Natale?;

La neve nel cuore;

L’amore non va in vacanza;

La vita è meravigliosa;

Mamma ho perso l’aereo;

Vacanze di Natale 95;

L’appuntamento Natalizio di papà;

Io sono Babbo Natale.

Oltre ai film di Natale Prime Video, naturalmente, sono tante le alternative cinematografiche e di intrattenimento disponibili, dai film disponibili sulla “rivale” Netflix fino al cinema. Quindi, che dire? Non resta che l’imbarazzo della scelta per godersi le vacanze al caldo guardando un film in buona compagnia.