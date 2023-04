Amazon Prime Video aprile 2023: serie TV e film in arrivo

Amazon Prime Video aprile 2023, quali sono le serie TV e i film in arrivo sulla piattaforma per questo mese? Ecco tutti i titoli.

Amazon Prime Video: aprile 2023 è ormai arrivato e insieme al nuovo mese, alcuni titoli sono stati aggiunti alla nota piattaforma streaming. Tra film e serie TV, in molti potranno approfittare dei vari ponti e delle festività pasquali per rilassarsi davanti alla TV o per recuperare la serie per la quale non si ha avuto molto tempo a causa dello studio o del lavoro. Ecco quindi tutti i prossimi titoli in arrivo.

Amazon Prime Video, aprile 2023: film in arrivo

Sono diversi i film che arriveranno o che sono già stati aggiunti alla piattaforma streaming Amazon Prime Video per il mese di aprile 2023. Inoltre, altrettanto diversi sono i generi che essi rispecchiano, i quali potranno incontrare e soddisfare tutti i “palati” dei telespettatori. Di seguito, ecco la lista di alcuni film che saranno aggiunti ad Amazon Prime Video a partire da aprile, con la rispettiva data di caricamento sulla piattaforma.

Arrival (1° aprile);

L’uomo sulla strada (4 aprile);

Il premio (6 aprile);

Moonage daydream (6 aprile);

Sulle ali della speranza (7 aprile);

Il collezionista di carte (14 aprile);

Troy (15 aprile);

Caccia all’agente Freegard (20 aprile);

Baby Boss 2 (23 aprile);

Moschettieri del re (27 aprile);

La ragazza di Stillwater (30 aprile).

Amazon Prime Video, aprile 2023: le serie TV

Ma i film non sono l’unica novità in arrivo ad aprile su Amazon Prime Video: infatti, come ogni mese, delle novità sono previste anche per quanto riguarda le serie TV che saranno caricate sulla piattaforma streaming. Che si tratti di serie originali, nuove stagioni, serie TV per intero o new entry, anche nella categoria delle serie TV non mancheranno le sorprese per poter trascorrere le serate o i pomeriggi di aprile in totale relax.

Ecco l’elenco delle serie TV in arrivo su Amazon Prime Video aprile 2023: