Stasera in TV: in onda “1917” e “2001: Odissea nello spazio”

Cinema Catania troppo affollati e difficili da raggiungere? Nessuna paura, anche il piccolo schermo offre un palinsesto davvero molto interessante stasera in tv.

Un passo dal cielo 7 [Raiuno, ore 21:30]: Una giovane motociclista viene ritrovata senza vita, Manuela è convita che la morte della ragazza sia legata alla scomparsa della sua amica Roberta.

1917 [RaiDue, ore 21:20]: Durante la Prima Guerra Mondiale, due soldati britannici Schofield e Blake devono portare avanti una missione impossibile, ovvero attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che fermerà l’attacco contro i soldati.

Iron Man 3 [ItaliaUno, ore 21:20]: Dopo aver salvato New York, Tony Stark si ritrova senza la tuta di Iron man e dovrà affrontare uno dei suoi più grandi nemici, il Mandarino.

2001: Odissea nello spazio [Canale 27, ore 21:30]: Il dottor Bowman viene mandato nello spazio con altri astronauti, durante il viaggio il computer di bordo HAL inizia a disobbedire agli ordini, creando uno scontro tra uomo e macchina.