Stasera in TV: in onda “Ghost” e “Cremonese Vs Fiorentina”

La redazione di LiveUnict propone ai suoi utenti una breve rassegna dei film proposti dal palinsesto del piccolo schermo in onda questa sera in prima serata. Ecco cosa guardare oggi in Tv.

Ricatto d’amore [Rai 2, ore 21:30]: Margaret è una dirigente statunitense in carriera. La sua brillante carriera va a gonfie vele, ma presto sarà turbata, quando si scoprirà che, essendo di nazionalità canadese, avrebbe dovuto sbrigare prima delle pratiche per poter continuare a restare negli Stati Uniti. Per non essere trasferita in Canada, Margaret ricatta il suo assistente di sposarla. Ma alla fine i due finiranno per innamorarsi.

Coppa Italia – Cremonese Vs Fiorentina [Canale 5, ore 21:00]: Si gioca in casa per la Cremonese di Vincenzo Italiano che stasera, in diretta dallo stadio Zini, disputerà contro i grigiorossi di Davide Ballardini.

Ghost [La5, ore 21:20]: Ritorna il cult della storia del cinema che vede protagonisti un impiegato di banca, Sam Wheat e la sua fidanzata Molly, artista a New York. Ma il quadro idilliaco verrà spezzato una tragica sera, quando Sam verrà ucciso durante un tentativo di rapina. Molly chiama aiuto e Sam si ritrova così a guardare la scena da fantasma. L’anima di Sam viene richiamata da Dio, ma il ragazzo chiede di poter rimandare la sua ascesa in Paradiso per poter stare ancora al fianco della donna amata.