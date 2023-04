Stasera in TV: in onda “Piccole Donne” e “Felicissima Sera”

Ecco i consigli di Live Unict su cosa vedere stasera in TV, in questo venerdì sera prima del weekend Pasquale.

Stanchi per recarsi presso un cinema Catania? Nessun problema, ci pensa la redazione di LiveUnict a consigliarvi cosa guardare sul piccolo schermo questa sera.

Felicissima Sera [canale 5, 21.20]: Lo show condotto dai famosi comici Pio e Amedeo torna stasera a strappare qualche risata al pubblico con tantissimi ospiti. Previsto un invito ufficiale per un ospite.

Piccole Donne [Rai movie, 21.10]: Tratto dall’omonimo romanzo, in una versione rivisitata del 2019 con Emma Watson nel cast, il film racconta la storia di quattro sorelle e dei loro problemi legati all’adolescenza ambientato durante la guerra civile americana. Un film dove la parola chiave è libertà, quella di cui sono in cerca le 4 sorelle, in contrasto con la figura femminile tradizionale del tempo.

Se Dio vuole [Rai3, 21.20]: Film comico con protagonisti Tommaso, la moglie Carla e i figli Bianca e Andrea. Andrea è il figlio perfetto, brillante e pieno di idee ma ad un certo punto qualcosa cambia, vuole diventare sacerdote e per il padre ateo è un duro colpo.

Civiltà perduta [Iris, 21.01]: Ambientato durante i primi anni del ‘900, racconta di un militare che si imbatte in Amazzonia alla ricerca di una città sperduta. Una storia vera, dell’esploratore britannico Percy Fawcett. Nel cast Robert Pattinson e Tom Holland.