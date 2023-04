Stasera in TV: in onda” Last Vegas” e “Champions League – Benfica vs Inter”

Troppo difficile raggiungere un cinema Catania? Niente paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore[Raiuno, ore 21:30]: La scienziata Marta, grande amica di Diana viene ritrovata senza vita. Imma inizia, dunque, ad indagare sulla morte di Marta, scoprendo delle orribili verità.

Champions League – Benfica VS Inter [Canale5, ore 21:00]: Allo stadio “Da Luz” di Lisbona, l’Inter di Simone Inzaghi affronta il Benfica, nella gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. L’Inter affronta un momento non facile in campionato, reduce dal deludente 1-1 contro la Salernitana.

Moglie e marito [Cine34, ore 21:00]: Andrea e Sofia sono sposati da molti anni ma stanno vivendo una vera e propria crisi sentimentale, arrivando a pensare al divorzio. Un esperimento mal riuscito fa scambiare i corpi ai due innamorati.

Last Vegas [Twentyseven, ore 21:10]: Billy, Sam, Paddy e Archie sono amici da sempre, ormai invecchiati si recano a Las Vegas per l’addio al celibato di uno di loro, ma quest’evento signigficherà per loro un cambiamento.