Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie: data d’uscita e prime immagini [VIDEO]

In arrivo su Netflix la nuova serie di Zerocalcare: di seguito la data di uscita, il teaser ufficiale e i dettagli sulla trama.

In arrivo su Netflix la nuova serie firmata da Zerocalcare, dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo. Ai fans del fumettista verranno riservati 6 episodi da 30 minuti ciascuno. Già disponibile il Teaser ufficiale della nuova, attesissima serie, il cui “debutto”sulla celebre piattaforma di streaming è fissato per il prossimo 9 giugno.

Trama della serie

Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, avrà come protagonisti Zero, Sarah, l’Armadillo ma dovrebbe risultare centrale la presenza del nuovo personaggio Cesare. Il ragazzo torna nel quartiere dopo molti anni e non riconosce più la sua città natale, Zero proverà ad aiutare l’amico ma si rende conto di non essere in grado di farlo.

Il tema principale? Raccontare la fatica nel rimanere sé stessi di fronte alle contraddizioni della vita.