Stasera in tv: “Pretty woman” e “È nata una star?”

Stasera in tv: sono diversi i film disponibili per questo mercoledì sera. Ecco alcuni dei titoli più consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Pretty Woman [Rai 1, 21:30]: Famosissima commedia romantica degli anni 90, racconta del ricco ma solitario uomo d’affari si imbatte involontariamente in una prostituta e preso dalla sua simpatia la contratta come accompagnatrice. Finirà poi per innamorarsene perdutamente.

È nata una star? [Canale 34, ore 21:00]: Commedia del 2011, vede Marco, un adolescente come gli altri che, senza particolari doti, sta cercando il suo scopo nella vita quando, resosi conto che la natura è stata particolarmente generosa nei suoi confronti, gira un film porno all’oscuro dei genitori. Una mattina, però, la madre trova nella cassetta della posta il video, lasciato appositamente da una vicina di casa, e scopre con stupore il segreto di Marco. Da quel momento, sentendosi in colpa, entrambi i genitori realizzano di conoscere poco il figlio e quella nuova realtà ma, mentre il padre rifiuta di accettare quanto successo, la madre comincia a preoccuparsi di tutto ciò che ruota intorno al porno, ad aspetti che un adolescente come Marco disconosce, come il riciclaggio di denaro, lo sfruttamento e la violenza.

Il tocco del male [Iris, ore 21:00]: Film thriller del 1997, racconta, una Philadelphia suburbana e anonima, il detective John Hobbes si trova a dover fronteggiare il demonio. Tutto inizia con l’esecuzione di Edgard Reese, un serial killer fatto arrestare da Hobbes, ma nel suo corpo in realtà soggiorna Azazel, un demone in grado di trasferirsi liberamente da un corpo all’altro. Abbandonato l’ormai inutile corpo di Reese, il diavolo sbeffeggia Hobbes a suon di omicidi e indovinelli e attraverso un vertiginoso viaggio di possessioni corporee, lo perseguita negli affetti più profondi e tenta di screditarlo agli occhi della gente.

Il domani tra di noi [Canale 9, ore 21:25]: Commedia sentimentale del 2017, racconta di due estranei che rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata. Il film è diretto dal regista nominato agli Oscar Hany Abu-Asad e ha per protagonisti assoluti la vincitrice del Premio Oscar Kate Winslet e l’attore britannico Idris Elba.