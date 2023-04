Stasera in TV: in onda “After” e “10 giorni senza mamma”

la redazione di LiveUnict proprone una serie di film da guardare stasera in TV. Di seguito la programmazione da non perdere.

After [Rai 2, ore 21:10]: Tessa è la classica brava ragazza, studentessa modello, figlia obbediente di una madre single che l’ha cresciuta facendo enormi sacrifici e fidanzata da anni con il suo amico d’infanzia. Da poco trasferita al college di Atlanta, dopo essere arrivata al campus fa la conoscenza di Hardin, un bellissimo ragazzo dal temperamento ombroso e la collera facile. Non potrebbe essere più diverso da lei, ma come spesso accade, gli opposti si attraggono e tra i due ovviamente l’attrazione è immediata, e reciproca.

10 giorni senza mamma [Canale 5, ore 21:20]: Carlo, professionista ambizioso, è spesso lontano dalla famiglia per lavoro e fedele da 15 anni alla stessa azienda. Ben presto si ritrova a fare i conti con la sua vita personale e professionale: sì perché, se da un lato, rischia di essere sostituito da un nuovo e ambizioso giovane a lavoro, dall’altro dovrà rivedere il suo ruolo di padre assente, in quanto sua moglie decide di prendersi una pausa dagli obblighi familiari e parte per Cuba, lasciandogli i tre figli di tredici, dieci e due anni a cui badare.

Captain America: The winter soldier [ Italia 1, ore 21:20]: Dopo i catastrofici eventi di New York accaduti in The Avengers, Steve Rogers, alias Captain America, vivere tranquillamente la sua vita a Washington D.C., nel tentativo di adattarsi al mondo moderno. Ma quando un collega dello S.H.I.E.L.D. viene attaccato, Steve viene coinvolto in una rete di intrighi che minacciano di mettere a rischio le sorti del mondo. Unendo le forze con Vedova Nera, Captain America scopre il reale obiettivo del perfido complotto e si troverà ad affrontare un nemico inaspettato: il Winter Soldier.