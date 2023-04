Stasera in TV: in onda “Oliver Twist” e “Solo per Vendetta”

Ecco i consigli della redazione di Live Unict su cosa vedere stasera sul piccolo schermo in questo venerdì sera di metà aprile.

Il weekend è alle porte e i cinema Catania sono già affollati? Niente paura, il piccolo schermo offre delle valide alternative. Ecco, come di consueto, i consigli della redazione di Live Unict su cosa guardare stasera in TV.

Oliver Twist [TV2000, ore 21:14]: Adattamento cinematrografico del celebre romanzo di Charles Dickens. Oliver Twist, fuggito da un istituto di giovani orfani inglese, si unisce ad un gruppetto di ladruncoli. Ma il primo colpo della banda costa ad Oliver l’arresto mentre gli altri riescono a fuggire. Tuttavia, dietro quel colpo si nasconde futuro felice per l’orfano, che verrà accolto dalla persona derubata, il ricco signor Brownlow. Ma i guai non finiscono qui.

Solo per Vendetta [Mediaset 20, ore 21:04]: Film drammatico con Nicolas Cage che veste i panni di Nick Gerard, un insegnante d’inglese in un college, sposato con Laura da un paio d’anni. Una sera, la sua vita viene stravolta, dopo un’aggressione subita dalla moglie. Per vendicarsi, decide di fidarsi del capo di un gruppo di vigilantes operanti in semiclandestinità, decisione che lo metterà in mezzo ad una serie azioni violente.

Bloodshot [Italia 1, ore 21:20]: Ray Garrison, interpretato da Vin Diesel, è un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso sul campo. Il ritorno in vita lo ha dotato di alcuni superpoteri, con un esercito di nanotecnologie al posto del sangue. Queste, tuttavia, permettono alla società ipertecnologica che lo ha fatto tornare in vita di manipolarlo. Ray non capirà, dunque, ciò che è reale e ciò che non lo è, e dovrà scoprirlo.