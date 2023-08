Amazon Prime Video agosto 2023: le novità del mese

Amazon Prime Video agosto 2023: quali sono le novità del mese sulla piattaforma di streaming? Ecco l'elenco completo.

Amazon Prime Video, agosto 2023: quali sono le serie TV, film e i show in arrivo sulla piattaforma streaming? In molti attendono le ferie estive per dedicarsi al relax o alle attività che preferiscono, e di certo guardare una serie TV è tra le più gettonate.

Tuttavia, oltre la classica televisione sono ormai diverse le piattaforme che offrono una varietà pressoché infinita di contenuti da guardare sul divano. Ecco quindi l’elenco delle novità del mese di agosto 2023 su Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video agosto 2023: serie TV

Come accade spesso quando si tratta di piattaforme come Amazon Prime Video o Netflix, tra le nuove uscite sono previste anche serie TV dette “originali”. Si tratta di produzioni che derivano direttamente dalla piattaforma che li trasmette, e quindi sono detti “contenuti originali”. Per quanto riguarda il mese di agosto 2023, su Amazon Prime Video è prevista la pubblicazione delle seguenti serie:

Be Cool, Scooby-Doo!: 1 agosto;

Baby Looney Tunes – Stagione 2: 1 agosto;

Ascolta i fiori dimenticati: 4 agosto;

Cruel Summer – Stagione 2: 11 agosto;

Harlan Coben’s Shelter: 18 agosto;

Fairy Tail – Stagioni 1-2: 31 agosto.

Amazon Prime Video: film

Allo stesso modo delle serie TV, anche i film su Amazon Prime Video si distinguono in originali o meno. In particolare, i film originali Amazon rilasciati ad agosto 2023 sono i seguenti:

Bandit: 7 agosto;

Operazione Kandahar: 24 agosto;

Rosso, bianco e sangue blu: 24 agosto;

Gli attassati: 31 agosto.

Invece, per quanto riguarda i titoli di catalogo in arrivo, la scelta sarà abbastanza varia. Ecco la lista dei titoli disponibili sulla piattaforma streaming di Amazon a partire da agosto 2023: