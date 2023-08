Stasera in TV: in onda “Europei Pallavolo Femminile” e “I geni della truffa”

C'è troppo caldo per uscire e non vuoi rinunciare ad un bel film? Ecco qui alcuni consigli da non perdere stasera in TV.

C’è troppo caldo per recarsi presso un cinema Catania e non vuoi rinunciare ad un bel film? Nessun problema! Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict.

Pallavolo Femminile- Europei 2023 Italia vs Svizzera [Rai2, ore 21.20]: L’Italia affronta oggi la Svizzera nella sfida valida per la terza giornata della Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023.

Bent- Polizia Criminale [Canale 21, ore 21.00]: Un ex detective della squadra narcotici finisce ingiustamente in prigione. Vuole scoprire chi lo ha incastrato. Cosa succederà?

Bagnomaria [Canale 34, ore 21.00]: Dal brillante umorismo toscano di Panariello, le storie di quattro personaggi della Versilia.

Masterminds-I geni della truffa [Canale 27, ore 21.10]: David è un autista di mezzi blindati che trasporta denaro. Decide di organizzare una delle più grandi rapine della storia! Spinto dall’amore per la bella guardia giurata Kelly, la rapina avrà delle conseguenze inaspettate.