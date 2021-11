Netflix, film di Natale 2021: i titoli più interessanti

In arrivo numerosi film di natale 2021 Netflix per tutti i target di età. La redazione di LiveUnict propone i titoli più interessanti con annesse trame.

Film di Natale 2021 Netflix online già adesso. Infatti, per gli amanti del Natale è possibile già guardare alcuni film messi a disposizione sulla piattaforma Netflix. I film sono vari per tutti i target di età con le storie più interessanti di Natale.

Film di Natale 2021 Netflix: le prossime uscite

Un bambino chiamato Natale: dal 24 novembre farà parte dei film di Natale 2021 Netflix. Dal romanzo dello scrittore inglese Matt Haig (edito in Italia da Salani), la storia incredibile e divertente di Nikolas (Henry Lawfull), un bambino che un giorno decide di partire per il profondo Nord in cerca del padre taglialegna. Scoprirà di essere il futuro Babbo Natale. Nel cast spiccano Kristen Wiig, Michiel Huisman e Maggie Smith.

A California Christmas – City Lights: su Netflix dal 16 dicembre arriverà l’atteso sequel di A California Christmas, la super-hit di Netflix della passata stagione natalizia. I protagonisti sono sempre Lauren Swickard (Callie) e Josh Swickard (Joseph), un anno dopo la loro storia d’amore: a minacciare la love story è il nuovo lavoro in città di lui.

Father Christmas Is Back: su Netflix dal 7 novembre. Quattro sorelle si sono ritrovate per le festività natalizie in una grande casa nella Yorkshire. I loro fraintendimenti porteranno a svelare il segreto, a lungo taciuto, che ha distrutto la loro famiglia anni fa.

Nei panni di una principessa: Inseguendo la stella: online dal 18 novembre. La regina Margaret e la principessa Stacy chiedono aiuto a Fiona dopo il furto di un cimelio. La donna ingaggia un affascinante e misterioso uomo del suo passato ma la missione risveglia un amore natalizio e provoca uno scambio inaspettato.

I film già presenti su Netflix

Too close for Christmas: già online su Netflix. Protagonista l’attore Chad Michael Murray, nel film, Paul Barnett, affascinante cognato di Hayley Parker, interpretata da Jessica Lowndes, nota al pubblico per aver dato il volto ad Adrianna Tate-Duncan in 90210, reboot di Beverly Hills 90210. Hayley accetta l’invito di passare le festività con la sorella adottiva Amy e con la famiglia di suo marito Tim. Anche Paul, il fratello di Tim, acerrimo nemico della Parker, colpevole di essere la causa della rottura di Hayley con il suo ex, è invitato alla festa. Questo significa passare troppo tempo insieme e la cosa non va a genio a nessuno dei due. Scopriranno però che non è poi così male passare del tempo insieme

The Gringh – stole Christmas: film già online su Netflix conosciutissimo da tutti dall’anno 2000. I cittadini del paese di Chinonsò sono alle prese con la ricorrenza più importante dell’anno: il Natale. C’è però chi, tra gli abitanti, non ama affatto questa festività, anzi la detesta profondamente. Si tratta del Grinch (Jim Carrey), una creatura verde di cui tutti hanno timore, che vive in cima al Monte Briciolaio con il suo cane Max. Un giorno, annoiato, il Grinch decide di scendere dalla montagna e fare qualche dispetto alla cittadina, tutta impegnata nei preparativi natalizi. Così si reca alle poste e comincia a confondere i pacchi fino a che non incrocia Cindy Chi Lou (Taylor Momsen), una bambina di sei anni, dolce e sensibile. Quando la piccola lo guarda si spaventa a tal punto da cadere sul nastro trasportatore dei regali, mettendosi in pericolo. Il Grinch la salva, poi però per non smentire il suo spirito indisponente, decide di impacchettarla come fosse un dono. Cindy rimane colpita dal suo gesto e comincia a pensare che in fondo non debba trattarsi di una creatura così malvagia. Quando, mossa dalla curiosità, comincia a chiedere in giro informazioni su di lui, scopre il vero motivo che lo ha portato ad allontanarsi da tutti gli abitanti di Chinonsò.

La cena di Natale: noto film del 2016 con Riccardo Scamarcio. Polignano a Mare, vigilia di Natale. Chiara è incinta all’ottavo mese ma il marito Damiano non la smette di fare il cretino con le altre. Intanto Don Mimì, padre di Damiano, e Ninella, madre di Chiara, sognano di scappare insieme a Parigi, ma lui complica tutto perché ha paura di lasciare la moglie Matilde e le regala un anello con smeraldo. Tutti i nodi verranno al pettine durante la sontuosa cena della vigilia.