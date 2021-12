Sicilia ultima per vaccini ai bambini: solo l’1,71% ha completato il ciclo

Procedono a rilento le somministrazioni di vaccini per i bambini. L'Isola, all'ultimo posto, cerca di correre ai ripari. Ecco la situazione.

L’ultimo report del governo afferma che la Sicilia è all’ultimo posto per la somministrazione dei vaccini ai bambini. Dallo scorso 16 dicembre, i piccoli tra i 5-11 anni vaccinati corrispondono all’1,71%, un dato lontano dalla media nazionale che è del 4,14%. Su un totale circa di 310.396 bambini, ne sono stati vaccinati solo 5.312.

A livello nazionale l’andamento delle vaccinazioni è molto lento, ma in Sicilia la differenza si sente ancora di più. In totale, solo 151.289 bambini sono stati vaccinati; 146 hanno completato il primo ciclo vaccinale, mentre i guariti risultano essere 116.256.

La Regione siciliana cerca di correre ai ripari. Gli assessori Razza e Lagalla stanno lavorando per poter somministrare il vaccino anche nelle scuole con apposite autorità sanitarie. Già per gli over 12, gli assessori avevano detto che “i dirigenti scolastici potranno avanzare apposita istanza all’Asp territorialmente competente, per calendarizzare alcune sessioni vaccinali negli stessi istituti. In relazione alla fascia degli alunni 5-11 anni, invece, si provvederà con una nota successiva a fornire indicazioni sulle relative modalità di somministrazione dei vaccini“.

Il modello degli over 12 potrebbe essere utilizzato anche per la fascia 5-11 anni. Tuttavia, sarà necessario aspettare la fine di gennaio, quando passato un mese dalle prime somministrazioni, si potrà fare un primo bilancio.