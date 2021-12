Sicilia, vaccini anche nelle scuole per fascia over 12 anni

Vaccini nelle scuole anche in Sicilia. La possibilità viene stabilita da una circolare regionale, che indica anche in quali casi adottare la sospensione delle lezioni.

La Sicilia apre alle vaccinazioni a scuola. Una circolare degli assessori alla Salute e all’Istruzione, Ruggero Razza e Roberto Lagalla, consente di calendarizzare presso gli istituti scolastici che ne facciano richiesta agli ASP di competenza delle sessioni di vaccinazioni interne. A questa si aggiunge la possibilità, già prevista, di accessi dedicati negli hub del territorio.

Le sessioni di vaccinazione nelle scuole saranno dedicate agli studenti over 12, mentre per i giovani di età 5-11 anni la Regione fornirà istruzioni ad hoc. Secondo gli assessori Razza e Lagalla, in Sicilia oltre il 95% del personale scolastico è vaccinato, mentre il 70,61% degli studenti tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose.

Scuole Sicilia: in quali casi si sospendono le lezioni

Per quanto riguarda le situazioni di particolare criticità epidemiologica, la circolare congiunta degli assessorati alla Salute e all’Istruzione ribadisce che la sospensione totale o parziale delle scuole è prevista solo in caso di zona arancione o zona rossa.

La Regione procederà quindi a individuare la percentuale di alunni ammissibili in presenza in base alle situazioni specifiche. Nel caso in cui la zona rossa o la zona arancione venga diramata a livello locale, per esempio per uno specifico comune, il provvedimento di sospensione delle attività didattiche può essere adottato dal sindaco stesso, dopo aver sentito il parere dell’Asp.