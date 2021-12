Bonus docenti 2022: a chi spetta e cosa si può comprare

Bonus docenti 2022 da 500 euro: chi può beneficiarne e cosa si può acquistare? Ecco una guida per tutti coloro che vogliono usufruire della agevolazione.

Bonus docenti 2022 confermato nella Legge di Bilancio 2022. A chi spetta? Cosa comprare? Fino a quando si potrà utilizzare? Ecco una breve guida per sfruttare al meglio l’agevolazione economica pari a 500 euro.

Bonus docenti: a chi spetta?

Il Bonus docenti è stato introdotto nel 2015 dalla cosiddetta “Buona scuola” e si tratta di una misura rivolta ai docenti di ruolo nelle scuole del Paese e finalizzato all’aggiornamento e alla formazione. A chi spetta? A tutti gli inseganti che hanno un contratto a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale); a coloro che si trovano in un periodo di formazione e prova; a chi è dichiarato non idoneo per motivi di salute; a chi insegna nelle scuole estere o militari; agli insegnanti in posizione di comando distacco, fuori ruolo.

Sono esclusi, invece, i supplenti e i precari: tutti coloro che hanno un contratto a tempo determinato.

Come ottenere il bonus docenti

Tutti i docenti che hanno diritto al bonus non hanno bisogno di fare alcuna richiesta. La cosiddetta “carta docente” viene assegnata in maniera del tutto automatica a tutti coloro che risultano come beneficiari. Tuttavia, per potere effettivamente utilizzare l’agevolazione, occorre effettuare una registrazione al portale web Cartadedocente.istruzione.it. Per accedere, è necessario inserire le credenziali SPID e, di seguito, procedere alla creazione dei buoni da spendere.

Si ricorda che i soldi del bonus devono essere spesi entro il 31 agosto 2022.

Cosa si può acquistare?

Grazie alla misura pensata per gli insegnanti, è possibile acquistare libri e testi in qualsiasi formato (anche digitale): vengono comprese quindi riviste, pubblicazioni e tutto ciò che risulta utile al docente per la formazione professionale. Si potranno comprare hardware e software; ci si potrà iscrivere a corsi di aggiornamento svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione; ci si può iscrivere a corsi di laurea triennale, specialistica o a ciclo unico; si potrà utilizzare per corsi o master universitari; si potrà partecipare a iniziative coerenti con le attività del PTOF e del PNFD.

Inotre, con il bonus di 500 euro è possibile acquistare biglietti per entrare nei cinema, nei musei, nei teatri e partecipare a eventi culturali.