Coronavirus, Musumeci: “Vaccino ai bambini è un atto d’amore”

Vaccino anti-Covid per i più piccoli? Nel giorno del via alle somministrazioni per la fascia 5-11 anni, il Presidente Nello Musumeci lancia un appello.

Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana, è intervenuto nel corso dell’evento di inaugurazione del padiglione dell’hub della Fiera del Mediterraneo dedicato alle vaccinazioni per la fascia 5-11 anni.

“Invito a compiere un atto di amore nei confronti dei propri figli – ha dichiarato Nello Musumeci – , nei confronti dei bambini che stanno dimostrando di essere più coraggiosi dei grandi, degli adulti”.

Secondo Musumeci, anche se in Sicilia si è attualmente “lontani dalla zona di emergenza”, è importante prevenire.

“I bambini sono più fragili, più vulnerabili e coprire la fascia dai 5 agli 11 anni diventa un passaggio fondamentale in questa vasta campagna di prevenzione che, almeno fino ad ora, ci ha tenuti esclusi dalle particolari emergenze che si registrano in altre regioni italiane – ha continuato il Presidente – . Voglio fare appello alle famiglie a non avere assolutamente alcun timore, anzi l’unico timore che dobbiamo alimentare è nei confronti del virus, non del vaccino.

Avanti con le prenotazioni, mettiamo al sicuro anche i nostri bambini e potremmo guardare al Natale e alle festività con ragionevole serenità, pur nell’assoluto rispetto delle norme”.