Vaccino per fascia 5-11 anni, in Sicilia via a somministrazioni: tutte le info

Da oggi, 16 dicembre, anche in Sicilia partono le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni, come previsto dal Ministero della Salute in tutta Italia. Come prenotare? Dove recarsi? Di seguito tutte le informazioni utili.

Oggi, 16 dicembre, è un’altra giornata importante per la lotta contro il Covid-19: in Sicilia si parte con le somministrazioni della prima dose del vaccino ai bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Chi rientrerà in questa fascia d’età e avrà prenotato un appuntamento, potrà ricevere la dose di vaccino presso i 65 punti vaccinali pediatrici distribuiti in tutte le province dell’Isola: qui sono stati preparati accessi e corsie riservate ai più piccoli. Di seguito le informazioni più utili sull’argomento.

Vaccino ai più piccoli a Catania, dove recarsi?

Secondo quanto esplicitato negli scorsi giorni, a Catania si vaccinerà presso le seguenti strutture ospedaliere:

S. Marco (ore 9-18);

Cannizzaro (ore 15-18);

Garibaldi Nesima (ore 15-18);

ospedale di Biancavilla (ore 15-18);

ospedale di Caltagirone (ore 15-18);

ospedale di Acireale (ore 15-18).

Prenotazioni: come fare?

In primo luogo è fondamentale ricordare che il giorno della somministrazione del vaccino il bambino abbia già compiuto i 5 anni d’età.

Ma come prenotare un appuntamento? La prenotazione potrà esser effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

attraverso la piattaforma governativa ( prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ) predisposta da Poste Italiane;

oppure

attraverso il sito regionale dedicato (www.siciliacoronavirus.it): d a qui è possibile anche scaricare anche la modulistica relativa alla vaccinazione.

oppure

telefonicamente, chiamando al numero verde 800.00.99.66 , ma soltanto dal lunedì al venerdì e dalle ore 9 alle 18.

Il giorno della somministrazione del piccolo, è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori o tutori legali: quest’ultimo dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore.

Vaccino ai bambini: quale?

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da AIFA e con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12.

Anche i bambini dovranno procedere con la seconda dose di vaccino, ma quando? La seconda somministrazione dovrà avvenire a distanza di tre settimane dalla prima.