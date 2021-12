Coronavirus, niente quarantena per bimbi 5-11 anni che entrano in Italia: le ultime notizie

Niente quarantena per le fasce di età 5-11 anni che faranno ingresso in Italia ma con alcuni requisiti fondamentali. Di seguito le ultime notizie.

In Italia, per i bambini compresi tra i 5 e gli 11 anni non è previsto obbligo di Green pass e dunque per tutti coloro che faranno rientro in Italia non dovranno sottoporsi a quarantena ad eccezione di colore che hanno i genitori vaccinati o guariti dal Covid.

“I minori che accompagnano il genitore non sono tenuti a sottoporsi all”isolamento fiduciario – si legge nella nota – se tale obbligo non è imposto al genitore perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione”.