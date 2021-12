Stasera in Tv, in onda: “Il collegio 6” e “I predatori dell’arca perduta”

Inizio di settimana noioso? La redazione vi consiglia dei film e delle fiction da non perdere stasera in tv.

Blanca- Stagione 1 Episodio 4- Blu profondo [Rai1, 21.25]: La polizia indaga su un traffico di reperti nazisti, che vedrebbe coinvolto Lorenzo che gestisce il diving center della sua fidanzata. Blanca nel frattempo cerca di capire cosa prova per Liguori, ma non sa che è spiata a casa sua.

Il collegio 6[Rai2 21.20]: Ad Anagni inizia un nuovo anno scolastico, quello della classe 1977. Quindi i ragazzi del collegio devono abbandonare l’era tecnologica per rivivere gli anni 70′. Nell’istituto le regole però non sono cambiate.

Noi e la Giulia [Cine34, 21.00]: Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni, insoddisfatti della loro vita che decidono di lasciare la città e di aprire un agriturismo. Al gruppo si uniscono Elisa e Sergio. Ad ostacolare il loro sogno sarà Vito un camorrista che a bordo della sua Giulia 1300 chiede il pizzo.

I predatori dell’arca perduta [TV8, 21.30]: Dopo un’avventura nella foresta amazzonica, Indiana Jones cerca l’antica arca dell’alleanza di Mosè, sulle sue tracce ci sono anche gli uomini di Hitler. Arrivato in Egitto trova l’arca in un pozzo sporco e pericoloso, viene scoperto dai tedeschi e quest’ultimi entrano in possesso dell’arca, Indiana vivrà una delle sue più grandi avventure.