Green pass: in arrivo revoca per i positivi al Coronavirus

Si punta ad una sospensione temporanea del Green pass per chi risulta positivo al Coronavirus.

Green pass revocato per positività al Covid-19: la misura proposta dal Ministero della Salute è al vaglio. Si attenderebbe, in particolare, l’ok del Garante della Privacy: questo, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare nei i prossimi giorni.

Si tratta della possibilità di rendere effettivamente possibile una revoca temporanea per chi risulta positivo al Covid. Di fatto, al momento la certificazione verde rimane valida anche se si è positivi al virus. La verifica non può quindi essere effettuata in maniera adeguata e rappresenta un evidente problema.

Già da diverse settimane il Ministero della Salute è al corrente di questa lacuna nel processo di controllo delle certificazioni verdi e lo stesso ministro Speranza aveva presentato il problema alla Camera.

Tuttavia, sebbene la misura proposta riguardi direttamente l’Italia, il Governo italiano ha fatto presente la questione anche all’Unione Europea. Infatti, il problema di verifica effettiva della certificazione verde riguarda tutto il territorio UE, dato che questa revoca non è prevista in nessun Paese.

Nonostante la presenza di reato per chi da positivo viola la quarantena, attualmente i positivi potrebbero anche uscire e andare nei luoghi con accesso riservato ai possessori di Green pass senza ostacoli legati alla verifica. Bisognerebbe, comunque, considerare le sanzioni previste per la violazione della quarantena in caso di un controllo.

Si attendono quindi sviluppi in merito, sia per quanto riguarda la questione strettamente italiana che in ottica europea, in modo da poter modificare l’app VerificaC19 nel modo necessario.

In ogni caso, attuare questa misura prevede uno sforzo di scambio dati non indifferente tra le aziende sanitarie regionali e il ministero, in modo da poter aggiornare di continuo la lista dei nuovi positivi.