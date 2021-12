Covid, Gimbe: “In Sicilia casi in aumento”

Secondo il report Gimbe, nell'ultima settimana sono aumentati i casi in Sicilia: tra le province più colpite c'è Catania.

In Sicilia, la popolazione ad aver completato il ciclo vaccinale è pari al 71,4%, a cui aggiungere un ulteriore 3,4% che è stato sottoposto solo alla prima dose. Inoltre, il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 34,9%.

Per quanto riguarda l’ultima settimana e cioè quella dall’1 al 7 dicembre, secondo il report della fondazione Gimbe, in Sicilia si è registrato un peggioramento per quanto riguarda i casi attualmente positivi al covid. Per ogni 100.000 abitanti, infatti, i positivi sarebbero 289.

Rispetto alla settimana precedente, si evidenzia dunque un aumento dei nuovi casi, pari al 9,5%. I posti letto in area medica, invece, sono sotto soglia di saturazione, pari quindi al 9%, mentre in terapia intensiva il 5% è occupato da pazienti positivi al covid 19.

Questo l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: