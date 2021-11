Meteo Sicilia, crollano temperature e arriva neve: le previsioni

Meteo Sicilia, il freddo colpisce l'Isola: dicembre verrà anticipato da un netto abbassamento delle temperature. Attese anche nevi in alcune zone.

Meteo Sicilia: il freddo si sta abbattendo sull’intero territorio regionale e in qualche zona si scorge anche della neve. L’arrivo di dicembre è anticipato da un evidente calo delle temperature, che ha contraddistinto già la giornata di ieri ma che dovrebbe permanere anche nelle prossime ore. Ecco, a riguardo, le previsioni.

Freddo e neve in Sicilia

Alcune aree e le principali cime della Sicilia, già nelle scorse ore, si sono colorate di bianco. Secondo le previsioni fornite da 3BMeteo, anche oggi (30 novembre) è prevista qualche nell’entroterra, fino a 800-900 metri di quota. A proposito delle temperature, si segnala che nel corso della giornata odierna, le minime della gran parte delle province siciliane rimarranno al di sotto dei 10 gradi. Spiccano in particolar modo Enna, con una temperatura che dovrebbe oscillare tra 1 e 6 gradi, e Caltanissetta, con una variazione tra 4 e 9 gradi.

Per quanto riguarda le condizioni meteo, esse saranno più o meno simili in tutta l’Isola. Infatti, sulla maggior parte delle città siciliane si prevedono cieli poco nuvolosi o nubi sparse, mentre nel caso di Palermo e Trapani potrebbero presentarsi delle deboli piogge. Inoltre, i venti saranno moderati su tutta l’Isola, ad eccezione di Messina dove si segnalano correnti di forte intensità.

A differenza dei giorni precedenti, per oggi non è stata diramata alcuna allerta meteo per rovesci e temporali.

Meteo Sicilia: le previsioni per domani

Durante la giornata di domani, mercoledì 1° dicembre, la tendenza alle basse temperature dovrebbe permanere su gran parte dell’Isola. Infatti, anche domani i valori della temperatura minima si attesteranno per lo più al di sotto dei 10 gradi. Tra le città siciliane più fredde di domani rimangono presenti Enna e Caltanissetta ma si aggiungono anche Siracusa con 4° e Ragusa con una minima di 3 gradi.

A proposito delle condizioni meteo, in generale il cielo sarà poco nuvoloso o con nubi sparse su tutta la regione siciliana. Uniche eccezioni saranno le zone del Trapanese e dell’Agrigentino, dove il cielo sarà prevalentemente coperto.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Anche a Catania si assisterà ad un forte abbassamento delle temperature nel corso delle prossime ore. Infatti, sebbene la variazione delle temperature per la giornata odierna sia tra 9 e 15 gradi, la minima percepita sulla città etnea a metà mattinata sarà pari a 6 gradi. Nel corso della giornata di domani si proseguirà con la stessa tendenza, con temperature tra 8 e 16 gradi, ma con una percepita di 5 gradi nelle prime ore della mattinata.

Quanto alle condizioni meteo, il cielo sarà poco nuvoloso e prevalentemente sereno per la maggior parte della giornata odierna e per l’indomani. Tuttavia, sia per oggi che per domani sono previsti venti di moderata intensità, che potrebbero aumentare la percezione del freddo.