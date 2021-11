Iscrizioni scuola 2022/23: quando partiranno e cosa servirà

Novità sul fronte scuola: per l'iscrizione al prossimo anno servirà lo Spid. Rese pubbliche, inoltre, le date.

Iscrizioni al prossimo anno scolastico? Il periodo riservato a queste non è poi così lontano ed arrivano già novità rilevanti in merito. D’ora in poi, per iscrivere i propri figli a scuola, sarà necessario possedere lo Spid (Il Sistema Pubblico di Identità Digitale).

“Per via delle attuali norme relative all’accesso ai portali della PA – si legge all’interno comunicato dell’Anief – l’iscrizione dovrà operarsi solo attraverso Spid”.

Il dettaglio è stato fornito anche dal Ministero dell’Istruzione ai sindacati.

Iscrizione anno scolastico 2022-23: gli altri dettagli

Ufficializzate anche le date relative alle iscrizioni: queste sono aperte dal 4 al 28 gennaio 2022.

Permane la possibilità di scegliere le attività alternative alla Religione Cattolica, tra il 31 maggio e il 30 giugno.

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia restano in via cartacea.