Coronavirus Sicilia, oggi oltre 600 casi: Catania prima per contagi

Oltre 600 casi oggi in Sicilia e quasi 200 a Catania: il bollettino pubblicato dal Ministero della Salute con dati sull'incremento quotidiano in tutta l'Italia.

Sono 10.544 i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Quarantotto le vittime e +4.617 i nuovi attuali positivi, per un totale di 137.130 attuali positivi in tutto. La curva epidemiologica torna a salire e, dal governo e dall’Europa, arrivano le prime indicazioni sulle festività natalizie.

Coronavirus Sicilia: oggi 640 casi

Per quanto riguarda la Sicilia, sono 640 i casi di Covid nelle ultime 24 ore, per un totale di 317.296 casi dall’inizio della pandemia. I decessi sono 6, per un totale di 7.131. Continua, tuttavia, a rimanere alto il numero dei guariti che oggi sono 350 e che, in totale, superano i 300 mila.

Sono, invece, 10.033 mila gli attuali positivi nell’Isola, con un incremento di +299 nelle ultime 24 ore. Vediamo ora i casi delle singole province.