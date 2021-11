Coronavirus, in Sicilia +491 nuovi positivi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati con i nuovi positivi in Italia. Di seguito la situazione per provincia in Sicilia.

Il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino con i contagi da covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Tuttavia, in Italia, se ne contano 10.172 per un totale di 127.085. Si tratta di numeri estremamente in risalita rispetto alle settimane precedenti. I decessi, nelle ultime 24 ore, sono 72.

In Sicilia, si contano 491 nuovi positivi e 7 decessi nelle ultime 24 ore. Di seguito la situazione nel dettaglio.

I dati per provincia