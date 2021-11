Catania, crolla il soffitto dell’Istituto Wojtyla: paura nelle scuole

Crolla il tetto di una scuola a Catania a causa probabilmente del maltempo. Tuttavia, è il secondo episodio che si verifica all'interno degli edifici scolastici a Catania.

Dopo il crollo del soffitto al Liceo Boggio Lera di Catania, ieri è crollato anche il soffitto dell’Istituto alberghiero Wojtyla di Catania. Il crollo ha investito in pieno una cattedra, fortunatamente, anche in questo caso, nelle ore serali, facendo in modo che nessuno rimanesse ferito o coinvolto nel crollo.

Le cause molto probabilmente sono da attribuire alle forti piogge che stanno colpendo Catania negli ultimi giorni e anche agli edifici costruiti in tempi non recenti.